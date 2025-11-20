Izmene u saobraćaju zbog radova u OVOJ BEOGRADSKOJ ULICI: Danas i sutra izmene linija javnog prevoza!

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici neznanog junaka, u delu od Crnotravske ulice do Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, danas i sutra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj obe kolovozne trake Ulice neznanog junaka, zbog čega će linije javnog gradskog prevoza saobraćati na sledeći način.

Trolejbuske linije 40 i 41 i dalje neće funkcionisati, dok će privremena autobuska linija 41A (Studentski trg- Banjica 2) u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Mihaila Avramovića - Raška - Crnotravska i dalje redovnom trasom trolejbuske linije 41 i u skladu sa radovima u Makedonskoj ulici.

Linija 34 će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića - Pivljanina Baje i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linija 59, 78 i 47N će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Mihaila Avramovića- Raška- Crnotravska i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa radovima u funkciji uklanjanja Starog savskog mosta, linija 47N u skladu sa radovima u Ulici 13. oktobra u Resniku).

U smeru ka Banovom brdu, linija 49 će zbog istovremenih radova u Bulevaru vojvode Mišića saobraćati sledećom trasom: Crnotravska- Raška- Mihaila Avramovića-Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Bulevar vojvode Putnika- Mostarska petlja- Bulevar vojvode Mišića- petlja Radnička- Paštrovićeva i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka naselju Stepa Stepanović saobraćati na trasi: Teodora Drajzera- Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Mihaila Avramovića- Raška- Crnotravska i dalje na redovnoj trasi.

Linija 94 će u smeru ka Bloku 45, zbog istovremenih radova u Bulevaru vojvode Mišića, saobraćati sledećom trasom: Crnotravska- Raša- Mihaila Avramovića- Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Bulevar vojvode Putnika- Mostarska petlja- Bulevar vojvode Mišića- petlja Radnička- Most na Adi i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Resniku saobraćati na trasi: Teodora Drajzera- Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića- Mihaila Avramovića- Raška- Crnotravska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila gradskog prevoza će na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Autor: S.M.