DEVOJKA SKOČILA SA PANČEVAČKOG MOSTA, PRETUČEN VOZAČ AUTOBUSA: Teška noć u Beogradu, više povređenih u saobraćajnim nesrećama

Protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima nije bilo poginulih, a ekipe Hitne pomoći intervenisale su i prilikom skoka sa Pančevačkog mosta.

Na uglu Cvijićeve i Despota Stefana u 04.41 dogodila se saobraćajna nesreće u kojoj su povređene tri osobe. Mladić (23) sa težim povredama prevezen je jednim kolima hitne pomoći u Urgentni centar, a potom su drugim kolima hitne pomoći u Urgentni centar prevezeni ženska osoba (39) i muškarac (47).

Pretučen vozač autobusa

U 04.27 ekipe hitne pomoći su intervenisale na Trošarini na autobuskoj okretnici gde je pretučen vozač autobusa starosti 44 godine koji se teškim povredama kolima hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Devojka skočila sa mosta

Devojka (23) skočila je sinoć u 19.50 sa Pančevačkog mosta, ali je izvučena iz Dunava i kolima hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

Obaranje pešaka

Na Autokomandi u 20.18 vozač automobila oborio je ženu pešaka (26) koja je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.

Na uglu Zemunske i Gandijeve u 21.19 automobilista je udario ženu (45) koja je sa lakšim povredama prevezena u Zemunsku bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 124 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

