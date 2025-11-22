AKTUELNO

Beograd

NE VIDI SE PRST PRED OKOM! Pala magla na Beograd, pogledajte koliko JEZIVO izgleda prestonica Srbije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Beograd je jutros osvanuo obavijen gustom maglom koja je u pojedinim delovima grada spustila vidljivost na svega nekoliko desetina metara. Najizraženija je u nižim delovima grada, uz reke i otvorene saobraćajnice, dok su brda i više tačke ostale delimično pošteđene.

Iz Hitne službe i saobraćajne policije poručuju vozačima da prilagode brzinu, povećaju odstojanje i koriste kratka svetla, jer se očekuje da se magla zadrži tokom prepodneva. Na aerodromu "Nikola Tesla" zabeležena su manja kašnjenja, ali za sada nema otkazanih letova.

Foto: Pink.rs

Meteorolozi najavljuju da bi se magla mogla razići tek sredinom dana, ali da je moguće ponovno formiranje tokom večeri zbog visoke vlažnosti vazduha i niskih jutarnjih temperatura. Građanima se savetuje oprez, posebno pešacima i biciklistima, kojima smanjena vidljivost dodatno otežava kretanje kroz gradske ulice.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

Autor: D.Bošković

