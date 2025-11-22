NE VIDI SE PRST PRED OKOM! Pala magla na Beograd, pogledajte koliko JEZIVO izgleda prestonica Srbije (FOTO)

Beograd je jutros osvanuo obavijen gustom maglom koja je u pojedinim delovima grada spustila vidljivost na svega nekoliko desetina metara. Najizraženija je u nižim delovima grada, uz reke i otvorene saobraćajnice, dok su brda i više tačke ostale delimično pošteđene.

Iz Hitne službe i saobraćajne policije poručuju vozačima da prilagode brzinu, povećaju odstojanje i koriste kratka svetla, jer se očekuje da se magla zadrži tokom prepodneva. Na aerodromu "Nikola Tesla" zabeležena su manja kašnjenja, ali za sada nema otkazanih letova.

Meteorolozi najavljuju da bi se magla mogla razići tek sredinom dana, ali da je moguće ponovno formiranje tokom večeri zbog visoke vlažnosti vazduha i niskih jutarnjih temperatura. Građanima se savetuje oprez, posebno pešacima i biciklistima, kojima smanjena vidljivost dodatno otežava kretanje kroz gradske ulice.

Autor: D.Bošković