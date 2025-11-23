ISKLJUČENJA U ČETIRI OPŠTINE: Evo ko će danas u Beogradu biti bez struje

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 08:30 - 14:00 BALKANSKA: BB,2-2, DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA: BB,BB,4,3-13, KRALjICE NATALIJE: 1-5, PEŠ.PROLAZ TERAZIJE: bb, PEŠAČKI PROLAZ ATINA: bb, PRIZRENSKA: BB,2-6,1-1,5,9-15, RELjINA: BB,2-4F/8,1-1, TERAZIJE: BB,BB,6-6,12-14,26-26A,29-29,35,45, TRG NIKOLE PAŠIĆA: BB,2-12,
Palilula 07:00 - 17:00 Naselje VRBOVSKI: VRBOVSKI: bb,
Savski venac 08:30 - 14:00 JUG-BOGDANOVA: BB,1-3, KAMENIČKA: 2, ZELENI VENAC: BB,
Zemun 09:00 - 10:00 BEŽANIJSKA: 2,18,1-3, GLAVNA : 37-39,43-49, ZMAJ JOVINA: 4-8V/1 ,
Grocka 12:00 - 16:00 Naselje GROCKA: BEOGRADSKA: 36,106,121, BULEVAR REVOLUCIJE: 4A,50,128,136A-140,146-152,156-164,168-170B,174,184A-194,198-206,212-212A,216A,224-228,246,250-250G,254A-258A,264B,268-272,280-294B,298,63,91A-113,123,129-133,137,147,151,155,179-181,205-207,259,271-273,317,417,651, CAREVA GLAVICA: 2-14,18-20,196-198,202,238,1-5,9,15-25G,29,33-35,161,197-199, CRVENI BREG: BBG02,2,8-10,18-28,42-46,98,240,3-7B,17A-25,31-43, CRVENI BREG VENAC: 35-35B,41A, LUPOGLAVSKI PUT: 26-32,23-29A,35-39, MALI PROKOP: 2A,6,12-14,18-20,24-26A,13A-15B,19A,23-25B,37A,43A,53, MALI PROKOP 1 DEO: 6,10-14A,22-24,54,100-102,108,148,152-156,1,7,13-25,29-31,37-41,45,101-109,149-153, MILENTIJA POPOVIĆA: 2,14,52A,106,124,172,1-5,15,23,173, MOŠE PIJADE: 7,25, PLAVINCI: 10,16-20B,28,48A,76-78,82A-84,88A-88G,92,120,7,11-17,23, PLAVINCI 2 DEO: 223, PRERADOVIĆEVA: 18,26-28,42,48-60,68-72,84,94U-96,104,108,122,128-136,174,222,29,35-39,49-53,63,67-67A,71-77A,83,91A,101-101A,105-109,113,117,123-123A,127,135, PROLUPINE: BB,10,16-18,32-32D,36-38V,46,50,54-64,132,180,192,226-230,234-236,1-1A,5-9,13-13B,17-19,25-27,73,175,179,183-185,233-237,241, PROLUPINE 1 PRILAZ: 4-6,10-16,3, PROLUPINE 2 PRILAZ: 2,6-10,1,5-7,11,17, SMEDEREVSKI PUT: 54,74,204-206,210,214-216,228,207-211,221, STEVANA SINĐELIĆA: BB,50,54-58,1, VELIKI PROKOP: 2-4,16A-18A,26A,40,60,1-7,19-19A,25A-27,51-55A,79-81, VELIKI PROKOP 1 DEO: 12-14,20-22,5,17,25-29A,33, VELIKI PROKOP 3 DEO: 2,23A-27,31-33, ZAVOJICE: 2-10A,14,26-28B,34-50,54,64-80,84-90,114-122A,126,138,142,222-224,1A-17,23,27,47,51,91,109B,127B, Naselje ZAKLOPAČA: BEOGRADSKA: 16,58-62,68-72,76,5,105,113-115, BEOGRADSKA 1 DEO: 2,6-10,16-18,24A-26,42-44,116,1,119, BEOGRADSKA 3 DEO: 60B, LUPOGLAVSKA: 4,10-12, MARŠALA TITA: 64, MOŠE PIJADE: 14-16,20-22,26-26A,34,40-42,9,17-19,23-29,33-35,39-41,47,53, PLAVINCI: 106, PLAVNIČKI PUT: 131, PROVALIJSKA: 120,239, SINĐELIĆEVA: 56, SMEDEREVSKI PUT: 28, STARI SMEDEREVSKI PUT: 40D, VILINA STRANA: 6,14A-18,24-24,28,32,42,46,50-58,92-96,100-108,112-114,120,7,17A,21-21A,29,33-55,59,63-65,69-77,81-83,87-93,97-107, ZAVOJICE: BB,,4D-6,12A-14B,46-48,68,88-92,96-104,112,122-124,242,1-15A,19-25,29,33,45,131,139, ZAVOJICE 1 PRILAZ: 2-8A,14-16,24,222A,1,5-9,13-15,21, ZAVOJICE 2 PRILAZ: ,BB,2-22,38A,98,130-132,3-9A,21,25, ZAVOJICE 3 PRILAZ: 10-14,20-20A,42,46-52,62,70,112-114A,128,134-134B,142,3,33-35,41,47,51,55-57,61-65,81-83,91-93,127,131-131A,141,151, ŽELEZNIČKA: 38-38,
