PRIZOR SA BEOGRADSKOG POLUMARATONA ĆE VAS RASPLAKATI: Deka Vlada ima 92 godine a drži lekciju mnogima od nas - Evo kako nikada nije kasno za ljubav prema sportu (VIDEO+FOTO)

Beogradski polumaraton, koji se danas održava u prestonici, ponovo je okupio hiljade zaljubljenika u trčanje, ali jedan učesnik posebno nam je privukao pažnju i izmamio suze mnogima koji su se našli na stazi.

Naime, ekipa portala Pink.rs imala je priliku da razgovara sa nekoliko trkača, ali susret sa dekom od 92 godine bio je trenutak koji je obeležio čitav događaj. Uprkos poznoj životnoj dobi, ovaj neverovatno vitalan stariji gospodin trči gotovo ravnomernim tempom, potvrđujući da su godine zaista samo broj.

Deka se na stazi nije nalazio sam, u pratnji mu je bio njegov prijatelj, medicinski tehničar, koji ga tokom čitave trke podržava i brine o njegovoj bezbednosti.

- Nema stajanja, i nije hladno! - rekao nam je on sa osmehom na licu.

Ovaj vremešni trkač je već uspeo da pređe više od pet kilometara, i to uz osmeh i neizmernu volju.

Njegova priča oduševila je sve prisutne, a mnogima je poslužila kao inspiracija da pomere svoje granice i ne odustaju, bez obzira na životne okolnosti.

Beogradski polumaraton je i ove godine pokazao da nije samo sportski događaj, već i festival ljudske snage, istrajnosti i nade — a deka od 92 godine zasluženo je postao njegov simbol.

Autor: D.Bošković