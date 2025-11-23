KO JE DEKA ZBOG KOG SMO SE DANAS SVI RASPLAKALI?! Vlada Stevanović već 35 godina trči, a njegova životna priča će vas još više oduševiti! OTKRIO I KO MU JE UZOR (VIDEO+FOTO)

Leskovčanin Vlada Stevanović (92) ove godine istrčao je svoj 143. polumaraton na 38. Beogradskom maratonu, a trčanjem je počeo da se aktivno bavi sa 56 godina. Pre tačno 35 godina Vlada je odlučio da obuje patike i krene u svakodnevno vežbanje.

Na video snimku koji smo danas objavili na Instagram stranici portala Pink.rs Vlada u desetoj deceniji brzo korača, povijenih leđa, ali i dalje u dobroj formi ka svom cilju na beogradskom polumaratonu.

Jedna baka mu je postala uzor

- Video sam na televiziji neku baku koja je imala tada 76 godina kako trči maraton. I onda sam ja uzeo patike u ruke i krenuo. Lični rekord mi je 1 sat i 43 minuta, ali sada sam postavio sebi cilj, 2 sata i 50 minuta - kroz osmeh rekao je Vlada te 2015. godine.

Kako kaže, još tada je postao prepoznatljiv!

- Znaju me ljudi i ceo skup me čeka na Terazijama. Veliki broj njih zna da sam danas na maratonu i podržava me, miljenik sam publike - rekao je možda najstariji maratonac.

Ispod video snimka koji smo danas objavili, a koji je oduševio ljude i dao im motivaciju da neke stvari u životu nikada nije kasno započeti i ostvariti, osvanuli su samo pozitivni komentari:

"Čovek legenda, imala sam sreće da ga upoznam na jednoj trci. Počeo je da trči sa 56 godina. Inspiracija svima nama i mlađim trkačima i rekreativcima", "Čika Vlada je uzor za sve nas, ma svaka čast!", bili su samo neki od komentara.

Autor: D.Bošković