DOMINACIJA! Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord

Srpski atletičar Elzan Bibić pobedio je danas na šestom Beogradskom polumaratonu uz novi državni rekord.Bibić je trku dugu 21 kilometar istrčao za sat, minut i 47 sekundi i za 24 sekunde popravio rekord star 27 godina koji je držao Janko Benša.

Drugo mesto zauzeo je Kenijac Viktor Kemboi sa 1:02,09, a treći je bio njegov sunarodnik Kejleb Alhamis sa 1:02,21.

Takođe i u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije sa sat i 11 minuta.

Druga je bila bugarska takmičarka Devora Avramova sa 1:12,54, dok je treće mesto osvojila Kenijka Damaris Džepleting sa 1:13,01.

Šesti Beogradski plumaraton, koji je organizovan u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, ujedno je bio i državno prvenstvo u polumaratonu, a titulu šampiona Srbije osvoji je Đuro Borbelj (1:07,49).

Srebrnu medalju osvojio je Stefan Tovilović (1:010,48), a bronza je pripala Saši Miljkoviću (1:11,47).

Od srpskih polumaratonki najbolja je bila Nora Trklja Boca (1:20,27), srebro je osvojila Ivana Živković (1:28,08), dok je bronzu osvojila Katarina Pohlod (1:25,08).

Osim polumaratonske, održana je i trka na 10 kilometara na kojoj su takođe oboreni rekordi staze. U muškoj konkurenciji najbrži je bio domaći atletičar Nemanja Cerovac (30:07), koji je za čak 64 skunde oborio prethodni rekord.

Drugi je bio Rus Vjačeslav Sokolov (31:43), a treći Denis Firulović (31:45) iz Rumunije.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Marcela Jokić (34:44) iz Hrvatske, drugo mesto zauzela je srpska atletičarka Milica Tomašević (35:01), a treće njena sunarodnica Aleksandra Kostadinović (38:41).

Šesti Beogradski polumaraton održan je na ulicama Novog Beograda i Zemuna sa startom i ciljem kod Beogradske arene.

Učestvovalo je 3.800 trkača iz 52 zemlje sa pet kontinenata, a kao i svih prethodnih godina podršku u organizaciji ove trkačke manifestacije pružili su Grad Beograd i Ministarstvo sporta.

Autor: Jovana Nerić