Proverite da li je vaša ulica na spisku: Ovi delovi Beograda danas ostaju bez struje

Elektrodistribucija Srbije (EDS) je objavila koji delovi Beograda danas neće imati struju.
Ovo je spisak planiranih isključenja, proverite da li je vaša ulica na njemu:
Stari grad 08:30 - 12:30 KONDINA: 6,16-20,7, KOSOVSKA: BB, MAJKE JEVROSIME: 18-26,32-36A,15-23,29-39, PALMOTIĆEVA: 7, VLAJKOVIĆEVA: 10-12,17-19,
Zvezdara 09:00 - 15:00 MARJANOVIĆEVA: 2, SEVERNI BULEVAR: 21-23, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 4-10,14A-14B,
Zvezdara 09:00 - 15:00 RTANjSKA: 1-5, SVETOG NIKOLE: BB,56-62,66-70,78,1-1, TOPLIČKA: 2-6,1-7,
Zvezdara 09:00 - 14:00 BATUTOVA: 18A,11, MILANA RAKIĆA: 38,48-48A,35,41, MILOŠA SAVKOVIĆA: 17-19, PREŠEVSKA: 68-72,76-84,35-49A,
Zvezdara 13:30 - 18:00 DUŠANA SREZOJEVIĆA: 1-5,11, Naselje V.MOKRI LUG: ČEDOMILjA MITROVIĆA: 2-4,8-16,20-24,3-3A, SVETOZARA RADOJČIĆA: 8-8A,14-14,18-20,
Palilula 09:00 - 17:00 Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,BB,2-2X, ZAPADNOMORAVSKA: 14-24,28-30,34,38,42,46-50,54,58,13,19-27,37, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 3Ž,
Savski venac 14:00 - 16:00 DR VOJISLAVA STOJANOVIĆA: 12-18,15,21,33F-35E, MIHAILA AVRAMOVIĆA: 46A-54,41-43, MILOJA ĐAKA: 46, OMLADINSKA: 8-18A,15A-25,29,
Voždovac 13:30 - 18:00 Naselje V.MOKRI LUG: VLADIMIRA MITROVIĆA: 1,
Voždovac 09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
Čukarica 08:30 - 14:00 KRALjICE KATARINE: 1-3,2-10,1-5, NEDELjKA ČABRINOVIĆA: 2-24,1-7A,11-19, ORFELINOVA: 10-22,9-19, PERE TODOROVIĆA: 28-36,21-25, PETRA MARTINOVIĆA: 15-19, PRAŠKA: 10, SLOBODANA PRINCIPA SELjE: 2-8,1-15, STEVE TODOROVIĆA: 18-34,13-21,27-35,45, UDBINSKA: 5A, ŽARKA VUKOVIĆ PUCARA: 4-18A,42,1-23,29-29,37-45,
Novi Beograd 08:30 - 12:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 128-128, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 19-23, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 109-115, MILUTINA MILANKOVIĆA: 120-120G,
Novi Beograd 08:30 - 13:00 SURČINSKI PUT: 6A-8b,62-64,7h-13c,21d-21v,57-57B,267j, Naselje NOVI BEOGRAD: UNIVERZIJADE: 10-12,3,9V, Grocka 08:30 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: DRAGOLjUBA STOJANOVIĆA: 14-16,21-37,
Obrenovac 08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNjAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADžAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,60A,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNjI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLjE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Surčin 09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: ŽARKA JELIĆA: 29-47A,53-57,
Lazarevac 08:00 - 14:00 Naselje Dudovica:Druge šumadijeske divizije 1-39(leva strana,2-12(desna strana)Čibutkovica Dr.Voje Danilovića 1-42,Radnička,Ibarski put 250-284,Barzilovica;Stanije Tomić 1-37,Slatinska 1-40
