Zbog izgradnje novog mosta, jedna linija javnog prevoza u narednih GODINU DANA menja trasu

Tokom izvođenja radova na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog mosta u Ulici zemunski put, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića do zone raskrsnice sa ulicama Zarije Vujoševića i Sajmište, od 26. novembra 2025. do 4. novembra 2026. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zauzeće tramvajske baštice i krajnje desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka gradu), dok će krajnja leva saobraćajna traka biti slobodna za saobraćaj, pri čemu će ista biti usmerena ka Zelenom vencu.

Vozila sa linija javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:

vozila sa linije 9A će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati na trasi: Milentija Popovića – tramvajska baštica (na delu od Milentija Popovića do Vladimira Popovića) – krajnja leva saobraćajna traka (gledano u smeru ka gradu) ulica Zemunski put i Sajmište i dalje na redovnoj trasi, a u smeru ka Novom Beogradu će saobraćati na sledećoj trasi: Brankov most – interna saobraćajnica koja vodi u Ulicu ušće – desno skretanje ispod Brankovog mosta koje se nalazi kod skejt parka „Brankov most” – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Staro sajmište – Sajmište – kružni tok kod TC-a „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje na redovnoj trasi.

Vozila se linije 60 će u oba smera saobraćati redovno.

Privremeno se uspostavljaju stajališta: „Staro sajmište” (šifra st.#1051 – smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A, koje u redovnom režimu koristi linija 60; „Staro sajmište 1” (smer ka terminusu Blok 72 /TC „Euroazija”/) za linije 9A i 60, koje se privremeno uspostavlja u Ulici Staro sajmište na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 40 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom sajmište.

Privremeno se ukida stajalište „Staro sajmište” (šifra st. #117 – smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A.

