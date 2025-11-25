7 KILOMETARA MOTOPUTEM PUTUJE SE POLA SATA! Krkljanac na Zelenom vencu, vozači zbunjeni i dalje zbog Nušićeve i Makedonske (FOTO)

Ogromne gužve u Beogradu protežu se na moto-putu od Omladinskih brigada na Novom Beogradu, pa sve preko Gazele na kojoj vozila mile i sve do Dušanovca – za 7 kilometara puta biće vam potrebno 35 minuta.

Usporen saobraćaj je i preko Pančevačkog mostu u smeru ka gradu. Takođe, u samom centru Beograda stvaraju se gužve i to u prekidima.

Pa tako, najkritičnije je kroz Svetogorsku ulicu i delu Makedonske i Nušićeve, a gde se vozači još uvek navikavaju na novi režim funkcionisanja saobraćaja.

Podsetimo, Nušićeva je postala dvosmerna ulica, dok iz Makedonske u nju nije dozvoljeno skretanje vozila dalje ka Terazijskom tunelu, osim za taksi vozila i javni gradski prevoz.

Krljanac na Zelenom vencu

Takođe, preko Brankovog mosta u smeru ka gradu otežan je saobraćaj i dalje na Zelenom vencu, preko Nušićeve, pa sve do Svetogorske ulice.

Brankov most

Kolaps je i u Kneza Miloša u oba smera, kao i na Terazijama.

Na Slaviji saobraćaj je nešto usporeniji, dok je na Bokeljskoj petlji i dalje ka Autokomandi „krkljanac“, kao i svi prilazi kružnom toku na Autokomandi.

S druge strane reke, tačnije na Novom Beogradu, najkritičnije je u Surčinskoj ulici koja se s Ledina i uliva u blokove.

Autor: D.Bošković