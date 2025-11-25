Narednih godinu dana trajaće izmene na jednoj liniji gradskog prevoza

Od srede, 26. novembra doći će do izmena u javnom prevozu u Topčiderskoj ulici, ali i u Ulici Zemunski put, tokom uklanjanja Starog savskog mosta i izgradnje novog mosta, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića do zone raskrsnice sa ulicama Zarije Vujuoševića i Sajmište, saopštio je Sekretarijat za javni saobraćaj.

Izmene u zoni Starog savskog mosta trajaće do 4. novembra 2026. godine.

Radovi podrazumevaju zauzeće tramvajske baštice i krajnje desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka gradu), dok će krajnja leva saobraćajna traka biti slobodna za saobraćaj, pri čemu će ista biti usmerena ka Zelenom vencu.

Vozila sa linija javnog prevoza će saobraćati na sledeći način: vozila sa linije 9A će u smeru ka Trgu Slavija saobraćati na trasi: Milentija Popovića – tramvajska baštica (na delu od Milentija Popovića do Vladimira Popovića) – krajnja leva saobraćajna traka (gledano u smeru ka gradu) ulica Zemunski put i Sajmište i dalje na redovnoj trasi, a u smeru ka Novom Beogradu će saobraćati na sledećoj trasi: Brankov most – interna saobraćajnica koja vodi u Ulicu ušće – desno skretanje ispod Brankovog mosta koje se nalazi kod skejt parka „Brankov most” – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Staro sajmište – Sajmište – kružni tok kod TC-a „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje na redovnoj trasi.

Vozila se linije 60 će u oba smera saobraćati redovno.

Privremeno se uspostavljaju stajališta: „Staro sajmište” (šifra st.#1051 – smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A, koje u redovnom režimu koristi linija 60; „Staro sajmište 1” (smer ka terminusu Blok 72 /TC „Euroazija”/) za linije 9A i 60, koje se privremeno uspostavlja u Ulici Staro sajmište na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 40 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom sajmište.

Privremeno se ukida stajalište „Staro sajmište” (šifra st. #117 – smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A.

Topčiderska od 26. do 30. novembra

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Topčiderskoj ulici, od 26. do 30. novembra doći će do promena u radu linije javnog prevoza 3A, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje kolovoza Topčiderske ulice, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom vojvode Mišića do zone raskrsnice sa Gardijskom ulicom. Tokom izvođenja radova, ulica će u ovom delu biti u potpunosti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će i dalje Bulevar vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom, biti dvosmeran za saobraćaj, dok će na delu od zone raskrsnice sa Ulicom topčiderskom do tramvajskih šina biti dvosmeran za saobraćaj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Vozila sa linije 3A saobraćaće u oba smera na trasi: Savska ulica – mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi.

Linije 49 i 94 će i dalje saobraćati na postojećim trasama.

Zbog istovremenih radova na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla neće funkcionisati stajalište „Topčiderska okretnica” (#3783) – smer ka Kneževcu.

Autor: Iva Besarabić