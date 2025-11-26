IZMENE U JAVNOM SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA: Evo koji deo Beograda je u pitanju i trase kojih linija se menjaju

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Topčiderskoj ulici, od 26. do 30. novembra doći će do promena u radu linije javnog prevoza 3A, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje kolovoza Topčiderske ulice, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom vojvode Mišića do zone raskrsnice sa Gardijskom ulicom. Tokom izvođenja radova, ulica će u ovom delu biti u potpunosti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će i dalje Bulevar vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom, biti dvosmeran za saobraćaj, dok će na delu od zone raskrsnice sa Ulicom topčiderskom do tramvajskih šina biti dvosmeran za saobraćaj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Vozila sa linije 3A saobraćaće u oba smera na trasi: Savska ulica – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi.

Linije 49 i 94 će i dalje saobraćati na postojećim trasama.

Zbog istovremenih radova na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla, neće funkcionisati stajalište "Topčiderska okretnica" (#3783) – smer ka Kneževcu, piše u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Autor: Marija Radić