Kiša, susnežica i KOLAPS u Beogradu: Saobraćaj kao da STOJI, delovi grada već u ozbiljnom problemu (FOTO)

Kiša i suznežica dočekali su Beograđane ovog jutra, a ubrzo je usledio i potpuni kolaps u saobraćaju usled čega su već mnoge prestoničke saobraćajnice već u "crvenom" na mapama.

Trenutno najgore stanje kako se čini jeste na Pančevačkom mostu i njegovim prilazima u smeru ka gradu.

Dugačke kolone priredile su da se mnogim građanima čini kao da je sve stalo.

Nakon prelaska situacija se malo menja, ali novi zastoji očekuju narod već u Bulevaru despota Stefana.

Sam centar grada takođe je problematičan, ali Ulica kneza Miloša koja obično ima zakrčenja u ovom momentu je i relativno prohodna kako inače ume da bude.

Gužve su na Tašmajdanu, delu Bogoslovije, Zvezdari, kao i na Mirjevu.

Auto-put je zakrčen, pa ka Novom Beogradu zastoji već počinju još s kraja Medakovića. Slična situacija je i na Gazeli, ali i prelaskom mosta, pa se savetuje masimalno strpljenje i oprez u vožnji usled padavina.

U suprotnom pravcu, zastoji su na Novom Beogradu i smiruju se nešto nakon prelaska Gazele.

Autokomanda potpuno stoji i gužva je strašna u tom delu grada.

Zastoja ima i kod Sajma, duž Voždovca, na Banjici, ali i u Rakovici i Železniku koji je posebno problematičan trenutno.

S druge strane reke, zastoja uma u Surčinu, delovima Ulice Jurija Gagarina, ali i kod prilaska Brankovom mostu.

Zemun je posebno u "crvenom" i ovoga jutra, a najgora situacija u ovom momentu jeste kod Pupinovog mosta i dalje duž Novog grada, ali i u Ulici cara Dušana, naročito kod Gardoša.

Manji čepovi primetni su u svim delovima prestonice.

S obzirom na to da većinu građana tek čeka polazak na posao, neophodno je spremiti se za duža čekanja.

Autor: Iva Besarabić