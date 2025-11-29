NOĆ U BEOGRADU: Hitna pomoć imala dosta poziva zbog tuča i alkoholisanih osoba!

U Beogradu se u toku protekle noći dogodilo šest saobraćajnih nesreća, u kojima je jedna osoba teško povređena, a šest osoba je zadobilo lakše povrede.

Muškarac (27) teško je povređen kao pešak u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 4.23 sati na Mirijevskom vencu, i njega je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar.

Tokom noći Hitna pomoć je imala 124 intervencija, od kojih je 36 bilo na javnom mestu - najčešće zbog alkoholisanih lica, povreda od pada i povreda u tučama.

Za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, naročito zbog povišenog krvnog pritiska, i srčani bolesnici.

Autor: D.Bošković