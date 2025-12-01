DANAS POČINJE DODELA VAUČERA: Za decu i prosvetare u Beogradu! Ove godine je njihova vrednost 10.000 dinara

Podela vaučera za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u tim ustanovama, počinje danas, prenosi Beoinfo.

Roditelji čija deca ne idu u vrtiće vaučere mogu preuzeti u opštinama, izjavila je ranije sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Roditelji će u opštinama do 15. januara moći da preuzmu vaučere, koji će moći da se iskoriste do 15. marta u radnjama Sport Vision, N Sport, N Fashion, N Selection, Dexy Co, Planeta Sport, Buzz, Run’n more, Adidas, Inter Sport, Extra Sport, Puma, to jest u više od 100 radnji na teritoriji svih 17 gradskih opština.

Šta sve može da se kupi vaučerom

Vaučeri će moći da se "iskoriste za kupovinu proizvoda za bebe, pelena, bebi-opreme, hrane za bebe, igračaka, društvenih igara, školske opreme, opreme za sport i rekreaciju, obuće i odeće", dodala je Čamagić.

Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj Grad Beograd obezbeđuje ove vaučere, a njihova vrednost se ove godine povećala sa 6.000 na 10.000 dinara, objavio je ranije gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu raspisao je u oktobru javnu nabavku za izradu, isporuku i realizaciju ukupno 380.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, objavila je tada Nova ekonomija.

Odluka o pobedniku javne nabavke objavljena je u novembru, a ugovor vrednosti 3,8 milijardi dinara (više od 32 miliona evra) zaključen je 20. novembra.

Na tender je došla samo jedna ponuda, grupe ponuđača ;koju čine Planeta sport, Sport vision, N sport, Trendmaker i Dexy co kids.

Ta grupa ponuđača dobila je ovaj tender i u prethodne dve godine.



