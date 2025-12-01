AKTUELNO

Beograd

BEOGRAĐANI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Prestonica Srbije paralisana, izbegavajte OVE deonice (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Naxi kamere ||

Velike saobraćajne gužve su i ovog popodneva paralisale prestonicu Srbije.

Najveća gužva je trenutno na Gazeli u pravcu ka Novom Beogradu, a slična situacija je i na Mostu na Adi.

Saobraćaj se ekstremno otežano odvija kod Sajma, u pravcu ka centru grada, a na tom potezu su formirane kolone vozila.

Foto: Naxi kamere

Pojačan intenzitet saobraćaja je i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, kao i na Plavom mostu.

Slična je situacija i u Nemanjinoj ulici u smeru ka Slaviji.

Foto: Naxi kamere

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.

Autor: Iva Besarabić

