ČUVAJTE SE LAŽNIH TAKSISTA! Beograđanina pokrao prevarant na glavnoj autobuskoj stanici – pobegao sa novcem!

Naš čitalac podelio je potresno iskustvo sa lažnim taksistom u centru Beograda i upozorio građane da budu oprezni.

Na beogradskoj glavnoj autobuskoj stanici odigrao se incident koji pokazuje koliko su građani izloženi prevarama lažnih taksista. Naš čitalac, koji se upravo vratio sa puta, ušao je u vozilo obeleženo taksi oznakom i registarskim tablicama sa oznakom TX, verujući da je reč o regularnom taksiju.

Vozač, mlad momak sa bradicom, predstavio se kao član regularne taksi službe za koju je rekao da postoji 7 godina, navodeći da su cene iste kao kod drugih taksi udruženja. Put od stanice do Banovog brda, koji inače košta oko 1.100 dinara, naplaćen je čak 1.600 dinara. Kada je putnik izrazio sumnju, vozač je „velikodušno“ dao popust i spustio cenu na 1.300 dinara.

Međutim, prava prevara tek je usledila. Putnik je vozaču dao novčanicu od 2.000 dinara i sitan novac, ali je taksista tvrdio da je dobio samo 200 dinara. U zbrci i panici, putnik je dao još dve novčanice od po 500 dinara, da bi ubrzo shvatio da mu nedostaje novac. Kada ga je suočio sa sumnjom, vozač ga je odgurnuo, ušao u atuo i pod punim gasom pobegao sa lica mesta. I tako je umesto 1.300 platio 3.300 dinara.

Policija i reakcije

Sutradan je slučaj prijavljen policiji, gde je putniku rečeno da je najverovatnije bio žrtva lažnog taksiste. Na pitanje zašto takvi vozači slobodno stoje na vidnom mestu autobuske stanice, odgovor nije dobio – samo upozorenje da ubuduće koristi proverene taksi službe i da taksi naručuje isključivo telefonom.

Naš čitalac kaže da se oseća poniženo i uznemireno, pitajući se koliko je ljudi već prevareno na isti način.

Ovo nije usamljen slučaj o čemu govore i taksisti beogradkih taksi službi.

Prema rečima jednog taksiste iz poznatog beogradskog udruženja, lažni taksisti su masovna pojava u Beogradu:

„Dok mi plaćamo licence i poreze, oni rade na štetu građana, države i regularnih taksi udruženja.

Preporuka građanima

Naš čitalac podelio je svoju priču kako bi upozorio druge:

- Nikada ne uzimajte taksi direktno sa parkinga na autobuskoj stanici.

- Pozivajte isključivo proverene taksi službe preko telefona.

- Obratite pažnju na oznake i ime taksi udruženja.

Čitalac kaže da se nada da će prevarant biti pronađen i sankcionisan, jer je parking kod autobuske stanice pokriven kamerama i lako se može utvrditi registracija vozila i identitet vozača.

Autor: Dalibor Stankov