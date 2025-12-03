AKTUELNO

Beograd

OPŠTI KOLAPS U BEOGRADU! SVE STOJI: Vozila se jedva pomeraju na svim većim saobraćajnicama

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera, automobili se sporo kreću na najfrekventnijim saobraćajnim pravcima. Sve se crveni i na Autokomandi i svim prilazima tom kružnom toku

Popodnevni špic je danas u prestonici uzeo maha još oko 14 časova, a trenutno je dostigao vrhunac — te vozila širom grada mile, a na pojedinim delovima i stoje.

Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, najgore je na mostu Gazela i mostu preko Ade, ali je slična situacija i na drugim, većim mostovima.

Od Sajma do grada vozila stoje, a kako nam javljaju sugrađani, kolone se ne pomeraju ni po 20 minuta.

Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!

Autor: S.M.

