Beograd

Haos kod Ušća: Dva udesa za pola sata – ljudi u šoku, autobus udario taksi!

Drama na Novom Beogradu – u razmaku od samo 30 minuta dogodila su se dva sudara kod šoping centra „Ušće“.

Prava drama jutros kod „Ušća“! Najpre su se sudarila dva autobusa, a samo pola sata kasnije autobus je udario u taksi.

Jedna osoba iz autobusa završila je u bolnici, dok su vozila ostala sa vidljivim oštećenjima – na jednom autobusu pukla je šoferšajbna, a drugi je ostao sa uništenim zadnjim delom.

Nakon toga, na istom mestu, nastao je novi haos kada je autobus udario u taksi vozilo.

Iako su se dve nezgode dogodile u kratkom razmaku, saobraćaj na toj deonici se odvija normalno, ali su prolaznici bili u šoku zbog prizora.

