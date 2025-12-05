PRESTONICA STOJI POD OPSADOM SAOBRAĆAJNIH GUŽVI: Gazela paralisana, totalni zastoji i na ovim deonicama! Evo gde je najkritičnije

Popodnevni špic u Beogradu doneo je velike gužve na ulicama, vozila se sporo kreću gotovo svim saobraćajnicama. Mostovi, centralne gradske ulice, ali i obilaznica oko Beograda je opterećena popodnevnim špicom u saobraćaju. Evo koje su najkritičnije tačke.

Kako se vidi na snimcima sa gradskih kamera i Gugl mapi automobili se sporo kreću na svim glavnim pravcima. Trg Slavija i kružni tok su potpuno u kolapsu, a kako se vidi na gradskim kamerama, vozila se sporo kreću.

Gužve u popodnevnom špicu ima na Gazeli, Brankovom mostu, Mostu na Adi, i Pančevačkom mostu, gde se formiraju u iz dva kraka, ali i prilazima Pupinovom mostu.

Osim mostova velika je gužva u saobraćaju i na moto-putu (bivši auto-put) kroz Beograd ima od TC "Zmaj" pa do o Šumica.

Od centralnih gradskih ulica gužvi ima u Kneza Miloša, Nemanjinoj, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru despota Stefana, ali i na Bogosloviji.

Saobraćajni kolaps nije zaobišao ni obilaznicu oko Beograda, od Ostružnice do Dobanovaca.

Na Novom Beogradu je velika gužva u Surčinskoj ulici kod kružnog toka.

Autor: D.Bošković