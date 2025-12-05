SUTRA ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Proverite da li je vaša adresa na spisku

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u subotu 6. decembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.
Vračar 02:00 - 06:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: BB,
Savski venac 09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Čukarica 09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,
Rakovica 09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd 13:00 - 15:00 PREKONOŠKA ULICA: 28B,
Novi Beograd 11:00 - 13:00 PREKONOŠKA ULICA: 28V,
Surčin 09:00 - 11:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: 42,
