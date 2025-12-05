AKTUELNO

Beograd

SUTRA ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Proverite da li je vaša adresa na spisku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u subotu 6. decembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.


Vračar 02:00 - 06:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: BB,

Savski venac 09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,

Čukarica 09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,

Rakovica 09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,

Novi Beograd 13:00 - 15:00 PREKONOŠKA ULICA: 28B,

Novi Beograd 11:00 - 13:00 PREKONOŠKA ULICA: 28V,

Surčin 09:00 - 11:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: 42,

Savski venac 09:00 - 15:00 GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,

Čukarica 09:00 - 15:00 PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,

Rakovica 09:00 - 15:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,

Novi Beograd 13:00 - 15:00 PREKONOŠKA ULICA: 28B,

Novi Beograd 11:00 - 13:00 PREKONOŠKA ULICA: 28V,

Surčin 09:00 - 11:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: 42,

Autor: D.Bošković

#Beograd

#SPISAK

#Struja

#adresa

#iskljucenjs

POVEZANE VESTI

Beograd

DELOVI BEOGRADA U ČETVRTAK BEZ STRUJE: Ovo je spisak, proverite da li je vaša adresa na njemu

Beograd

DANAS ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Ova opština je na spisku

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK! Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK! Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA SREDU: Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana