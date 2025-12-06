DELOVI 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Ovo je spisak ulica u kojima su isključenja

EDB Beograd za danas je planirala radove na području šest opština.

U nastavku pogledajte spisak ulica u kojima neće biti struje:

Vračar - od 02.00 do 06.00 - u Bulevaru kralja Aleksandra bez broja

Savski venac - od 09.00 do 15.00, u ulicama Gardijska (bb) i Topčiderska (10, 14-24, 1)

Čukarica - od 09.00 do 15.00, u ulici Pionirska (brojevi 24, 28-30, 34-34G)

Rakovica - od 09.00 do 15.00, u Bulevaru patrijarha Pavla (bb, 5)

Novi Beograd - dva termina: od 11.00 do 13.00 i od 13.00 do 15.00, u Prekonoškoj ulici (28V, 28B)

Surčin (nasele Dobanovci) - od 09.00 do 11.00, u ulici Beogradska 42

Autor: S.M.