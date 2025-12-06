AKTUELNO

Beograd

Palilula, Voždovac i Vračar bez vode narednih dana – spremite zalihe!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži i prekida u snabdevanju električnom energijom, nekoliko delova Beograda narednih dana ostaće bez vode.

Ponedeljak, 8. decembar

Od 8.30 do 18 sati bez vode će biti potrošači u Ulici Čiče Romanijskog (opština Palilula).

Od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Put za Markoviće (opština Voždovac).

Utorak, 9. decembar

Od 8 do 18 sati bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama na Vračaru:

Nikole Stefanovića

Danila Kiša

Vojislava Ilića

Grčića Milenka (parna strana od Vojislava Ilića do Metohijske)

Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića)

Velimira Todorovića

Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom, a građani se mole da pripreme zalihe za piće i osnovne potrebe.

