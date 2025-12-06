Radovi u Kaluđerici menjaju trase linija 304N, 307N, 309 i 309L – evo detalja!

Tokom radova na asfaltiranju Ulice kralja Petra Prvog u Kaluđerici, na delu od raskrsnice sa Kopaoničkom do raskrsnice sa Volginom ulicom, od 5. decembra u 22 časa do 8. decembra u 4 časa, doći će do značajnih promena u radu linija javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Linija 309

Saobraćaće do okretnice „Kaluđerica /Put za institut/”, gde inače okreću vozila sa linije 309L.

Linija 304N

U smeru ka gradu voziće ulicama Vojvode Stepe Stepanovića, Željka Milivojevića, Narodnog fronta, Partizanskom, Bulevarom kralja Aleksandra i dalje na redovnoj trasi.

Linija 307N

Saobraćaće bez svraćanja u naselje „Kaluđerica”.

Linija 309L

U oba smera voziće ulicama Vojvode Stepe Stepanovića i Đure Đakovića do privremene okretnice „Kaluđerica /Ribnička/” (Ulica Đure Đakovića, prekoputa kućnog broja 17).

Građani se upozoravaju da na vreme planiraju putovanja, jer će pomenute izmene trajati sve do završetka radova.

