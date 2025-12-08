APOKALIPTIČNO STANJE NA PUTEVIMA U PRESTONICI! Popodnevni špic uzeo maha i na pravcima koji obično nisu pod gužvom, evo koje saobraćajnice izbegavati! (FOTO)

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata

Gužve u saobraćaju zabeležene su u većim delovima i saobraćajnicama u prestonici, a mi vam donosimo gde su najveće gužve — kao i koje delove izbegavati.

Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, a kako su Beograđani već navikli, najveće gužve su na mostovima, te vozila mile po Gazeli, mostu preko Ade, Autokomandi, ali i na Plavom mostu.

Veći intenzitet saobraćaja je primetan i na Brankovom mostu, ka Terazijskom tunelu, u Nemanjinoj i Takovskoj ulici, ali i kod Vukovog spomenika.

Autor: D.Bošković