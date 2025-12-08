AKTUELNO

Beograd

APOKALIPTIČNO STANJE NA PUTEVIMA U PRESTONICI! Popodnevni špic uzeo maha i na pravcima koji obično nisu pod gužvom, evo koje saobraćajnice izbegavati! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Naxi kamere ||

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata

Gužve u saobraćaju zabeležene su u većim delovima i saobraćajnicama u prestonici, a mi vam donosimo gde su najveće gužve — kao i koje delove izbegavati.

Naime, kako se vidi po gradskim kamerama, a kako su Beograđani već navikli, najveće gužve su na mostovima, te vozila mile po Gazeli, mostu preko Ade, Autokomandi, ali i na Plavom mostu.

Foto: naxi kamere

Veći intenzitet saobraćaja je primetan i na Brankovom mostu, ka Terazijskom tunelu, u Nemanjinoj i Takovskoj ulici, ali i kod Vukovog spomenika.

Vozačima se savetuje oprezna vožnja i strpljenje za prolazak kroz grad bez incidenata.

Autor: D.Bošković

#guzva

#pravci

#prestonica

#putevi

POVEZANE VESTI

Društvo

Oprez za volanom zbog magle i košave, stanje na granicama uobičajeno

Društvo

Vozite oprezno: Zbog niskih temperatura na putevima vreba ova opasnost!

Društvo

Zbog mogućih odrona, magle i poledice vozačima se savetuje oprezna vožnja

Beograd

SAOBRAĆAJNI KOLAPS U GOTOVO CELOM BEOGRADU! Popodnevni špic u prestonici, mnoge saobraćajnice zakrčene - evo koje tačke su NAJKRITIČNIJE

Društvo

Jutros se od magle ne vidi ni prst pred okom: Vozači, poseban oprez na ovim delovima puta

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Zbog moguće poledice na putevima vozačima se savetuje oprezna vožnja