Otvoren novi Uslužni centar u Gradskoj upravi - građanima dostupne sve informacije na jednom mestu

Građani Beograda od danas mogu da dobiju sve informacije i pomoć prilikom podnošenja prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u novouspostavljenom Uslužnom centru Grada Beograda.

Centar je otvoren u zgradi Gradske uprave u Ulici kraljice Marije broj 1. Građanima su na raspolaganju dva šaltera u prizemlju, kao i kancelarije 1502 i 1506 na 15. spratu, te kancelarije 1609 i 1612 na 16. spratu, gde mogu lično da se informišu i dobiju pomoć.

Za podnošenje prijava potrebna je važeća lična karta, geodetski elaborat (ukoliko ga stranka poseduje), pravni osnov, kao i kontakt telefon.

Pored toga, građani mogu dobiti informacije putem imejl-adrese svoj.na.svome@beograd.gov.rs, kao i na sledeće brojeve telefona:

Odeljenje za opštinu Zemun – 7157-562

Odeljenje za opštinu Novi Beograd – 7157-569

Odeljenje za opštinu Zvezdara – 7157-575

Odeljenje za opštinu Palilula – 7157-620

Odeljenje za opštinu Voždovac – 7157-613

Odeljenje za opštinu Savski venac – 7157-610

Odeljenje za opštinu Rakovica – 7157-621

Odeljenje za opštinu Čukarica – 7157-031

Odeljenje za opštinu Vračar – 7157-555

Odeljenje za opštinu Stari grad – 7157-626

Odeljenje za opštine Surčin, Obrenovac, Grocka, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac – 7157-577

Radno vreme Uslužnog centra je radnim danima od 7.30 do 15.30 sati.

Autor: Dalibor Stankov