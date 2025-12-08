Vračar sutra bez vode: Evo tačne satnice i ulica koje ostaju suve

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ najavili su da će zbog planiranih radova doći do prekida vodosnabdevanja u sredu, 9. decembra.
Bez vode će biti potrošači na teritoriji opštine Vračar, u periodu od 08:00 do 18:00 sati.
Ulice koje ostaju bez vode:
- Nikole Stefanovića
- Danila Kiša
- Vojislava Ilića
- Grčića Milenka, parna strana (od Vojislava Ilića do Metohijske)
- Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića)
- Velimira Todorovića
Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom, ali iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Autor: Dalibor Stankov