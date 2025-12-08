Poznato kada počinju radovi na tunelima i stanicama metroa – evo odakle ‘krtice’ kreću da buše

Gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je da Beograd ulazi u novi, veliki investicioni ciklus, uporediv sa otvaranjem mosta Gazela, Mostarske petlje i Terazijskog tunela pre 50 godina.

Kako je naveo, ključni projekti koji će gradu dati „potpuno novo lice“ jesu izgradnja metroa, novog mosta preko Save i tunela koji će spojiti Ekonomski fakultet i Bulevar despota Stefana, a sve u sklopu priprema za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. godine, piše Javni servis Srbije.

Čučković je podsetio da je Grad Beograd već otvorio novu autobusku i železničku stanicu, naglašavajući da je potreba za infrastrukturom danas daleko veća nego pre pola veka.

Novi most preko Save

Govoreći o novom mostu, Čučković je istakao da će on biti tri puta veći od starog Savskog mosta, sa dva stuba u vodi, što će olakšati plovidbu Savom i omogućiti nezavisnu tramvajsku bašticu. Polovina čelične konstrukcije proizvedene u Kini već je stigla na gradilište.

Metro – „krtice“ kreću iz dva pravca

Čučković je najavio da će mašine za kopanje tunelskih cevi metroa, tzv. „krtice“, stići u Beograd u prvoj polovini sledeće godine, dok će 2026. godina biti zapamćena kao istorijska za prestonicu.

„Krenućemo iz dva pravca – od Pančevačkog mosta i iz pravca Železnika ka Sajmu, gde ćemo dobiti prvi nezavisni šinski sistem pod zemljom“, rekao je Čučković.

Radovi na metro stanicama počeće sledeće godine – najpre u Žarkovu i na Čukaričkoj padini, dok će se iz pravca Pančevačkog mosta raditi na stanicama Skadarlija i Trg republike.

Prateći projekti

Grad je bio u obavezi da izgradi i elektranu u Surčinu koja će tokom zime grejati, a tokom leta hladiti oko 1.500 stanova u okviru kompleksa Ekspa.

U toku su i radovi na novom objektu Hitne pomoći, koji se gradi uz pomoć Evropske unije, dok Vlada finansira izgradnju Tiršove 2 i rekonstrukciju porodilišta u Višegradskoj ulici.

Autor: Dalibor Stankov