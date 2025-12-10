AKTUELNO

Beograd

Beogradsko naselje danas bez vode: Evo kada će se obavljati radovi

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ obavestili su da će danas, 10. decembra, biti obavljeni radovi na vodovodnoj mreži.

U periodu od 08.00 do 22.00 sata doći će do prekida vodosnabdevanja u opštini Grocka, u delu naselja Vinča, u ulicama:

Palih boraca

Nikole Pašića

maja

Svetosavska

Miloša Obrenovića

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom, a iz JKP apeluju na građane da unapred pripreme zalihe.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Grocka

#Vinča

#Vodovod

#prekid vodosnabdevanja

#radovi

