Beogradsko naselje sutra bez vode: Evo kada će se obavljati radovi

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ obavestili su da će sutra, 10. decembra, biti obavljeni radovi na vodovodnoj mreži.

U periodu od 08.00 do 22.00 sata doći će do prekida vodosnabdevanja u opštini Grocka, u delu naselja Vinča, u ulicama:

Palih boraca

Nikole Pašića

maja

Svetosavska

Miloša Obrenovića

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom, a iz JKP apeluju na građane da unapred pripreme zalihe.

Autor: Dalibor Stankov