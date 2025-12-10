AKTUELNO

Beograd

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici

Izvor: Kurir.rs, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Sedam osoba je povređeno u četiri saobraćajne nesreće koje su se tokom protekle noći dogodile u Beogradu.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, u 21.15 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u Ulici Vojislava Ilića i u njoj je žena (35) zadobila teške traumatske povrede, nakon čega je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

U Partizanskoj ulici u Ugrinovcima dogodila se nezgoda u kojoj su teže povređena tri učesnika i na lice mesta su poslate tri ekipe Hitne pomoći.

Muškarac (40) zadobio je povrede opasne po život i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju. U istoj nezgodi teže je povređen muškarac (35), koji je prevezen u Zemunsku bolnicu, a lakše povrede zadobila je ženska osoba, koja je takođe prevezena u Zemunsku bolnicu.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 123 puta, a od toga je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima je najviše bilo astmatičara i hipertenzičara.

