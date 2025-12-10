AKTUELNO

Beograd

PREVRNUO SE AUTOMOBIL KOD GAZELE I IZAZVAO POTPUNI KOLAPS: Izbegavajte ovu deonicu (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Na moto putu kroz Beograd, u blizini Sava Centra, u smeru ka Novom Beogradu, danas popodne došlo je do prevrtanja putničkog automobila, zbog čega se saobraćaj u ovom delu grada obavlja otežano, prenosi Instagram stranica nbgd.vesti.

Zbog nezgode su se u veoma kratkom roku stvorile velike gužve, a ionako opterećen popodnevni špic dodatno je usporen.

Foto: Naxi kamere

Kolone vozila protežu se sve do prilaza Gazeli, koja je zbog zastoja praktično paralizovana.

Za sada nema informacija o eventualno povređenima, a ekipe Hitne pomoći i policije nalaze se na terenu.

Autor: Iva Besarabić

