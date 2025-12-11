OVA 2 DELA BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u četvrtak, 11. decembra, od 9 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Ulici put za Markoviće, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, istog dana, od 8.30 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači neparne strane Ulice kružni put (od Smederevskog puta do Ulice maršala Tita) u naselju Leštane.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: A.A.