GUSTA MAGLA I POPODNEVNI ŠPIC NAPRAVILI HAOS U BEOGRADU! Kolone BLOKIRALE puteve - Izbegavajte OVE deonice

Gusta magla i popodnevni špic su napravili haos popodne u Beogradu, a velike gužve su primećene na svim većim pravcima u gradu, te se vozačima savetuje oprezna vožnja!
Stravična gužva je trenutno na Gazeli, vozila se sporo kreću, što zbog vremenskih uslova, što zbog špica, a slična situacija je na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu.
Haos je i na Bulevaru Mihajla Pupina, kao i na Autokomandi.
Pojačan intenzitet saobraćaja je i u Nemanjinoj, u pravcu ka Slaviji, Jurija Gagarina, kao i kod Vukovog spomenika.
Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise i da voze pažljivo.
Autor: Iva Besarabić