DELOVI OVIH 7 OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Među njime je i centar Beograda, detaljan spisak

Na spisku EDB za radove danas su delovi 7 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 12:30 KONDINA: 6,16-20,7, KOSOVSKA: BB, MAJKE JEVROSIME: 18-26,32-36A,15-23,29-39, PALMOTIĆEVA: 7, VLAJKOVIĆEVA: 10-12,17-19,
Palilula
09:00 - 14:00 RUZVELTOVA: 19-21,
Savski venac
09:00 - 15:00 KARAĐORĐEVA: BB,81-87,
09:00 - 16:00 OBLAKOVSKA: 41,
Voždovac
09:00 - 15:00 BERANSKA: 16-18C,24-24M,56-58V,
Čukarica
08:00 - 18:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 2-6,10-20,1C,11,17, DRAGIŠE KAŠIKOVIĆA: 2-4,1-9, JOVANA METEORITE: 2-22,1-9A,13, LjUBICE KUJUNDžIĆ: 10-18,15-21, MIHAILA KOVAČEVIĆA: 2-6A,1-1A, MOŠTANIČKA: BB,2-2,8,12-16,1-11A,15-17, ŠUMSKE EKONOMIJE: 28-28,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 115A-115V,
09:00 - 13:00 JURIJA GAGARINA: 21-21B,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje BEČMEN: JEDANAESTOG OKTOBRA: BB, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb,
08:30 - 12:00 Naselje PROGAR: VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 106A-112,116A,120-120A,128,152,158-164,168,172-176,180-184,188,232,145,
Autor: Marija Radić