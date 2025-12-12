KOLAPS U BEOGRADU: Budite strpljivi u saobraćaju, kolovozi su klizavi, ima magle, EVO gde je najkritičnije

Em je petak, em su kolovozi vlažni i klizavi, ima i magle, završilo se radno vreme i sve je to recept za gužve u saobraćaju. Standardno je na mostovima najveća gužva.

Na Gazeli, u smeru ka centru grada, nema gde igla da padne.

Na Gazeli je oboren i motociklista, na početku mosta, u smeru ka centru.

Na Brankovom mostu, u smeru ka centru, ima više vozila nego u suprotnom smeru, ali je daleko relaksiranija situacija nego na Gazeli.

Na čuvenom Pančevcu je haos, u smeru ka gradu vozila se jedva kreću, dok je u smeru ka Borči situacija malo bolja.

Na Mostu na Adi, u smeru ka Banovom brdu ima malo gužve.

Plavi most standardno je gužva u smeru ka Konjarniku.

Autor: Iva Besarabić