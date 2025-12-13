Radovi obustavljaju saobraćaj u Bulevaru kneza Aleksandra

Privremena izmena režima od 13. do 15. decembra Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Beograda biti privremeno obustavljen saobraćaj u Bulevaru kneza Aleksandra.

Radove izvodi JKP „Beograd put“, a saobraćaj će biti zatvoren na potezu od Ulice Dr Milutina Ivkovića do Ulice Ljutice Bogdana, u periodu od 13. decembra od 22 časa do 15. decembra.

Savet vozačima

Sekretarijat apeluje na vozače da koriste alternativne pravce i da se pridržavaju privremene saobraćajne signalizacije. Očekuju se gužve u okolnim ulicama, pa se preporučuje dodatna pažnja i strpljenje u vožnji.

Autor: Dalibor Stankov