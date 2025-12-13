AKTUELNO

Beograd

Radovi obustavljaju saobraćaj u Bulevaru kneza Aleksandra

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/jonathanjudmaier ||

Privremena izmena režima od 13. do 15. decembra Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Beograda biti privremeno obustavljen saobraćaj u Bulevaru kneza Aleksandra.

Radove izvodi JKP „Beograd put“, a saobraćaj će biti zatvoren na potezu od Ulice Dr Milutina Ivkovića do Ulice Ljutice Bogdana, u periodu od 13. decembra od 22 časa do 15. decembra.

Savet vozačima

Sekretarijat apeluje na vozače da koriste alternativne pravce i da se pridržavaju privremene saobraćajne signalizacije. Očekuju se gužve u okolnim ulicama, pa se preporučuje dodatna pažnja i strpljenje u vožnji.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Bulevar kneza Aleksandra

#JKP Beograd put

#Saobraćaj

#obustava saobraćaja

#radovi

#sekretarijat za saobraćaj

POVEZANE VESTI

Beograd

Beograđani, naoružajte se strpljenjem: Stižu izmene u gradskom saobraćaju, proverite da li je ovo vaša trasa

Beograd

RADOVI NA PUTU U OVE DVE ULICE U BEOGRADU! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Beograd

RADOVI U TERAZIJSKOM TUNELU: Linije gradskog prevoza menjaju trase, evo do kada će sve trajati

Beograd

RADOVI U SURČINU - Menja se saobraćaj u Ulici Jakovački Kormadin

Beograd

Danas počinju radovi na demontaži Starog savskog mosta: OVO su izmene u saobraćaju

Beograd

Beograđani, ovaj deo grada izbegavajte: U ovom delu dana saobraćaj će biti privremeno obustavljen