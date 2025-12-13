Promena režima rada linija javnog prevoza zbog manifestacije 'Ušće Novogodišnja trka 2025'

Privremene izmene u nedelju, 14. decembra!

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja manifestacije „Ušće Novogodišnja trka 2025”, u nedelju, 14. decembra, od 6 do 15 časova, doći do privremenih promena u radu linija javnog prevoza na teritoriji Beograda.

Linija 9A

U smeru ka Bloku 72 vozila će saobraćati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC „Ušće” – Milentija Popovića, a zatim nastavljaju redovnom trasom.

U smeru ka Zelenom vencu linija će saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Linija 60

U smeru ka Novom Beogradu vozila će se kretati trasom: Brankova – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod „Ušća” – Milentija Popovića – interna saobraćajnica pored hotela „Hajat” – Vladimira Popovića – Zemunski put, a zatim nastavljaju redovnom trasom.

U smeru ka Zelenom vencu linija će saobraćati na redovnoj trasi linije 60L.

Savet putnicima

Sekretarijat apeluje na građane da planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom i da koriste alternativne linije u periodu trajanja manifestacije.

