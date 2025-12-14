Drama u Beogradu: Devojka skočila sa IV sprata, tinejdžer izboden nožem – evo šta se još dogodilo tokom noći

Beogradska Hitna pomoć imala je burnu noć – devojka od oko 20 godina teško je povređena nakon skoka sa četvrtog sprata u Velikom Mokrom Lugu, tinejdžer je izboden na Voždovcu, a povređenih je bilo i u saobraćajnoj nesreći i požaru.

Teško povređena devojka u Velikom Mokrom Lugu

U ulici Milošev Kladenac jutros u 4.40 časova devojka stara oko 20 godina skočila je sa četvrtog sprata zgrade. Sa teškim povredama opasnim po život prevezena je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Napad nožem na Voždovcu

Na Voždovcu, u ulici Generala Štefaneka, tinejdžer star 14 godina zadobio je povrede grudnog koša u napadu nožem. Hitna pomoć ga je prevezla u Institut za majku i dete.

Saobraćajna nesreća u Ugrinovcima

U Ugrinovačkoj ulici kod broja 123, noćas u 1.02 časova, povređena su dvojica mladića stara 23 i 21 godinu. Oni su sa dva vozila Hitne pomoći prevezeni u KBC Zemun.

Požar u centru Beograda

U požaru koji se dogodio jutros u 4.55 u Bulevaru Despota Stefana, muškarac star 51 godinu nagutao se dima i prevezen je na VMA gde mu je pružena medicinska pomoć.

Ukupno 118 intervencija tokom noći

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 118 puta, od čega je 15 intervencija obavljeno na javnim mestima. Najviše su se javljali hronični bolesnici, astmatičari i hipertenzičari.



Autor: Dalibor Stankov