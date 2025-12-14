AKTUELNO

Beograd

Četiri beogradske opštine bez struje: Evo koliko dugo

Izvor: Pink.rs, Foto: freepik.com ||

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane radove na mreži zbog kojih će doći do isključenja struje na teritoriji četiri beogradske opštine – Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.

Planirani radovi

Zbog održavanja i unapređenja elektro‑mreže, u ponedeljak će doći do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Ko će biti pogođen

Isključenja će obuhvatiti potrošače na teritoriji opština Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.

Tačno vreme i adrese

Detaljan spisak adresa i tačno vreme isključenja možete pogledati na sajtu Elektrodistribucije Srbije [OVDE].

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd bez struje

#Elektrodistribucija Srbije

#Isključenje struje

#Novi Beograd

#Savski venac

#Voždovac

#Zemun

#radovi na mreži

POVEZANE VESTI

Društvo

Četiri opštine ostaju bez struje! Elektrodistribucija Srbije najavila radove

Beograd

DANAS ISKLJUČENJA U ČETIRI BEOGRADSKE OPŠTINE Evo će sve biti bez struje - proverite da li ste na spisku!

Beograd

NAJAVLJENA ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Počinju u 8 sati na Zemunu, a u 10 na Voždovcu

Beograd

ISKLJUČENJA STRUJE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Počinje u 8.30, a evo koje ulice su na spisku

Beograd

BEZ STRUJE DANAS U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Počinju od 8:30, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

INFORMIŠITE SE NA VREME! Danas dve beogradske opštine bez struje