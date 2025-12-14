Četiri beogradske opštine bez struje: Evo koliko dugo

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane radove na mreži zbog kojih će doći do isključenja struje na teritoriji četiri beogradske opštine – Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.

Planirani radovi

Zbog održavanja i unapređenja elektro‑mreže, u ponedeljak će doći do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom.

Ko će biti pogođen

Isključenja će obuhvatiti potrošače na teritoriji opština Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.

Tačno vreme i adrese

Detaljan spisak adresa i tačno vreme isključenja možete pogledati na sajtu Elektrodistribucije Srbije [OVDE].

Autor: Dalibor Stankov