Četiri beogradske opštine bez struje: Evo koliko dugo

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane radove na mreži zbog kojih će doći do isključenja struje na teritoriji četiri beogradske opštine – Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.
Planirani radovi
Zbog održavanja i unapređenja elektro‑mreže, u ponedeljak će doći do privremenih prekida u snabdevanju električnom energijom.
Ko će biti pogođen
Isključenja će obuhvatiti potrošače na teritoriji opština Savski venac, Voždovac, Novi Beograd i Zemun.
Tačno vreme i adrese
Detaljan spisak adresa i tačno vreme isključenja možete pogledati na sajtu Elektrodistribucije Srbije [OVDE].
Autor: Dalibor Stankov