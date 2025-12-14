DVE DRAME U BEOGRADU: Polno uznemiravanje dece i nasilje nad majkom – tužilaštvo traži pritvor

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su u poslednja dva dana doneta rešenja o zadržavanju za dva slučaja – jedan zbog polnog uznemiravanja maloletnih lica, drugi zbog nasilja u porodici.

Oboje osumnjičenih su sprovedeni na saslušanje i protiv njih je predložen pritvor.

Polno uznemiravanje maloletnika

Po nalogu javnog tužioca, policijski službenici PS Zemun zadržali su A.I. (1970), zbog postojanja opravdane sumnje da je 12. decembra izvršio četiri krivična dela polnog uznemiravanja na štetu četiri maloletna lica.

Na saslušanju pred tužiocem, okrivljeni je priznao dela i naveo da ih je počinio jer nije uzeo terapiju koju mu je propisala doktorka iz Instituta za mentalno zdravlje.

Psihijatar je utvrdio da okrivljeni boluje od duševne bolesti i da nije sposoban da shvati značaj svojih postupaka. Predloženo je da mu se izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Tužilaštvo je zatražilo pritvor do 30 dana, imajući u vidu opasnost da bi na slobodi mogao da ponovi ili počini teže krivično delo.

Nasilje u porodici

Dana 14. decembra, u zakonskom roku, na saslušanje je dovedena D.T. (1985), koju je policija zadržala zbog sumnje da je 13. decembra počinila krivično delo nasilje u porodici.

Pod dejstvom 2.07 promila alkohola, ona je svojoj majci upućivala pretnje po život i telo, a drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila njeno spokojstvo. Okrivljena je delimično priznala delo.

Psihijatar je dao mišljenje da joj se izrekne mera obaveznog lečenja alkoholičara, zbog opasnosti da bi na slobodi mogla ponovo da učini krivično delo. Tužilaštvo je predložilo pritvor.

Autor: Dalibor Stankov