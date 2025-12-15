SAOBRAĆAJNI HAOS ŠIROM PRESTONICE: Kud god da krenete naićićete na gužve, u pojedinim delovima vozila STOJE

Ponedeljak jutro donelo je novi haos oko saobraćaja Beograđanima. Trube vozači širom grada, a kolone vozila na pojedinim deonicama kao da se ne pomeraju.

Prema saobraćajnim mapama najveće gužve su trenutno duž auto-puta u smeru ka Novom Beogradu gde zastoj počinje od kraja Medakovića i smiruje se prilaskom Gazeli, ali kolone se usporenije kreću do prelaska mosta.

Iz suprotnog pravca nema zastoja koliko ima ozbiljne gužve i to najviše pre samom prilazu Gazeli, pa se onda situacija donekle smiruje sve do prilaza Autokomandi.

Autokomanda je i ovog jutra zakrčena, a gužve su i duž Voždovca uz nekoliko većih "čepova".

Ulica kneza Miloša duž jednog smera kao da stoji, a slična situacija, ako ne i gora je u Bulevaru despota Stefana.

Gužve su i oko Pančevačkog mosta, ali najviše na njegovim prilazima iz smera Krnjače i sa Zrenjaninskog puta.

Zvezdara beleži nekoliko vrlo nezgodnih zastoja, a slično je i kod Banjice, Belih Voda, u Mirjevu, kao i duž Banovog brda i kod Sajma.

Veće gužve su i u samom centru grada, ali tuda vozila još i uspevaju na većini mesta da se pomeraju.

Novi Beograd takođe ima nekoliko zakrčenja, najveće kod prilaza Gazeli, ali i kod prilaska Brankovom mostu. Trešnjin cvet je i ovog jutra problematičan, kao i raskrsnica Bulevara umetnosti i Bulevara Zorana Đinđića. No, gužvi ima i u Milentija Popovića, kao i na više mesta oko okolnih blokova.

Autor: Iva Besarabić