AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: I to skoro čitav dan, do 18 sati! Spremite zalihe

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 16. decembra, od 8.30 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Novakovoj, Jovaničkoj i delu Bilećke ulice (od Ulice generala Rašića do kućnog broja 55), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Slavina

#Voda

#Zalihe

#iskljucenje

POVEZANE VESTI

Beograd

OVA 2 DELA BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: Na spisku ova opština, sve do 15 sati

Beograd

DEO ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Slavine suve od 9 do 20 sati, spremite zalihe

Beograd

DANAS BEZ VODE DEO OVE OPŠTINE U BEOGRADU: Spremite zalihe, slavine suve do 14 sati!

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA DANAS BEZ VODE SKORO CEO DAN: Slavine suve od 8 sati, spremite zalihe

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati