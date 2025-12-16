OD DANAS NOVA AUTOBUSKA LINIJA NA ULICAMA BEOGRADA! Evo kuda će tačno voziti: Spaja dve velike opštine

Nova autobuska linija broj 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina - Savski venac - Voždovac - IKEA / TC "Ava šoping park" biće uspostavljana od danas, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Puštanjem u rad linije broj 80, saobraćaj prestaje na liniji broj 56L na relaciji Čukarička padina - Zeleni venac.

Nova linija će saobraćati sa šest autobusa, u intervalu nailaska od 25 minuta, a red vožnje biće usklađen sa polascima linije broj 70 sa terminusa IKEA, radi bolje povezanosti i pouzdanosti sistema javnog prevoza.

Evo zašto se uspostavlja nova linija

Linija broj 80 se uspostavlja, jer je tokom proširenja i uređenja ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića došlo do privremenih izmena trasa linija 49 i 94, koje su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je, kako se navodi, rezultiralo većim brojem zahteva građana da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.

Uspostavljanjem nove linije broj 80 obezbeđuje se trajna veza na ovoj relaciji, čime se unapređuje funkcionalnost mreže javnog prevoza i odgovara na iskazane potrebe korisnika.

Iz Sekretarijata ističu da su se, imajući u vidu višegodišnje širenje prodajnih kapaciteta, kao i povećan broj korisnika i zaposlenih u zoni IKEA / TC "Ava šoping park", stvorili uslovi za uvođenje dodatne linije do ove lokacije, što je bilo planirano još prilikom dolaska ove kompanije u Beograd.

Autor: D.Bošković