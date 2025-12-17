OVIH 9 DELOVA BEOGRADA DANAS JE BEZ STRUJE: Pogledajte spisak ulica za isključenje

Spisak isključenja struje.
Stari grad
09:00 - 12:00 MARŠALA BIRJUZOVA: 8-8,12-22F/8,26-32A, OBILIĆEV VENAC: 12,18-20,
Zvezdara
08:30 - 14:00 MATICE SRPSKE: 69Đ-73C, Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 2A-8A,1-5, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 8,9A-9V,
Palilula
09:00 - 12:00 PANČEVAČKI PUT: 70-78, Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-104A,120-124,87,103-105, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 108-116A, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,
Savski venac
08:00 - 18:00 DOMENTIJANOVA: 2-6,1-7, GENERALA ŽIVKA PAVLOVIĆA: 2-8,1-7, LEDI PEDžET: 2A-8,3-11, LOPUDSKA: 3-3A, NEZNANOG JUNAKA: 26,32-38,15A,23,33-37, PAJE ADAMOVA: BB,4-16, PALACKOVA: 4-4B,1-5,
Čukarica
13:00 - 15:00 SOLUNSKIH BORACA: 6-20A,1-17, Naselje ŽARKOVO: BITOLjSKA: 2-2B, EMILA ZOLE: 1, KOPAONIČKA: 2-8A,3-7, KOSMAJSKA: 12-20,7-13B, STOJANA MATIĆA: 2-2A,8-32,1,11A,17-25,
Novi Beograd
08:00 - 16:00 KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31,
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 2-2E,
Zemun
08:30 - 12:30 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: 2-2G, BULEVAR NIKOLE TESLE : 16-28, KEJ OSLOBOĐENjA: bb,bb,bb,2A, KLARE CETKIN: 1-5A,
Mladenovac
08:00 - 18:00 Naselje KORAĆICA: DRAGE VOJINOVIĆA: 41, Naselje MEĐULUŽJE: BOŠKA JUGOVIĆA: 2,6,10,16,3, CANKAREVA: 4, IVANA MILUTINOVIĆA: 25,77,81,107,111,2891, MAJORA GAVRILOVIĆA: 6-8,12,5, MEĐULUŽJE: 2,32,48,58,176,19,47,89,95, MILOŠA STEPIĆA: 6, MILOVANA ILIĆA: 22, NOVA 10: ,8-8A,20A-22,26,34,38,9, NOVA 17: 4-4B,16,20,26,30-34,38,42-44B,50-52,68,90-94B,100,1A,13,25, NOVA 176: 6,5,9, ORAŠAČKA: 2-4,8-12,1-1A,7,13, PAJE JOVANOVIĆA: 9C-9D,13,17,35-39, PERIŠIĆA PUT: 20,15, STEFANA NEMANjE: 53, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: ,20,1-3,13-15,19-25,29-33, SUVOBORSKA: 29, UŽIČKA: 12B-16,20-24,34,3-9A, VOJISLAVA ILIĆA: 2,1, VOJVODE VIĆENTIJA: 18,109, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRAGOMIRA RAKIĆA: 7-11, KAJMAKČALANSKA: 2-6A,10-12,16-42,46,1,13,65, KOLUBARSKA: 24,30-40,23-27,33-35,39-41,45-47, KOZARAČKA: 1, KRAGUJEVAČKA: 11, MALI PROLAZ: 76, MILUNKE SAVIĆ: 4-6, OHRIDSKA: 2-8,5-11, PAJE JOVANOVIĆA: 2-4,1-9G,25-27,33, SAVE ŠUMANOVIĆA: 14-18,1-5, SUVOBORSKA: 12-40,46,50,1-5,9-25A, Naselje PRUŽATOVAC: BANjIČKA: 18A, ČESMALjSKA: 8, DONjOKRAJSKA: 3,33, GORNjOKRAJSKA: 32A,5,11, IVOVIČKA: 8,12,3, JABLANIČKA: 3,9, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: ,2A-6,12A,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,138,154A,184A,192A,248-250,262-262B,278,1B-5,9,25,29,37-39A,47,55,61,73,99,121,147,175A,187,195,211A,235A-237A,243,253-253A,271A,275, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, ŠUMARSKA: 14, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A,30, Naselje RAJKOVAC: NOVA 182: 8, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALjKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Trbušnica zaseok Crnišava.
Autor: A.A.