DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo grada da spremi zalihe jer će česme biti suve od ujutru pa do 18 sati

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari, sutra će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati pojedini potrošači u ovoj opštini.

Kako je najavilo JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Vitezova Karađorđeve zvezde (od Milana Rakića do Jovanke Radaković), Murmanskoj, Dušana Radovića, Dragoljuba Ristića, Predraga Vasića i Ulici Ćurtovo brdo.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: A.A.