AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo grada da spremi zalihe jer će česme biti suve od ujutru pa do 18 sati

Izvor: Beograd.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Zvezdari, sutra će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati pojedini potrošači u ovoj opštini.

Kako je najavilo JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, vodu neće imati potrošači u sledećim ulicama: Vitezova Karađorđeve zvezde (od Milana Rakića do Jovanke Radaković), Murmanskoj, Dušana Radovića, Dragoljuba Ristića, Predraga Vasića i Ulici Ćurtovo brdo.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: A.A.

#Beograd

#Voda

#Zalihe

#radovi

#vodovodna mreža

POVEZANE VESTI

Beograd

DANAS BEZ VODE DEO BEOGRADA: Radovi na Paliluli, česme u OVOJ ULICI će biti suve sve do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE OVI DELOVI ZEMUNA I VOŽDOVCA: Česme suve od ujutru pa do 18 sati, spremite zalihe

Društvo

OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Česme suve od ujutru pa do 18 sati

Beograd

OVE ULICE U RAKOVICI BEZ VODE ĆE BITI 24 SATA: Već od sutra ujutru u 6! Spremite zalihe, suve česme i na Paliluli

Beograd

DELOVI VRAČARA DANAS BEZ VODE: U ovim ulicama će slavine biti suve do 18 časova