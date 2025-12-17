Karavan zimnice stiže na Banjicu: Ajvar, pekmez, rakija i domaći specijaliteti ovog vikenda!

Na pijaci „Banjica” ovog vikenda, 20. i 21. decembra, održaće se popularni „Karavan zimnice”, gde će posetioci moći da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda pripremljenih po tradicionalnim receptima.

Posetioci će, pored svežeg voća i povrća, imati priliku da pazare domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. U raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica naći će se širok asortiman ajvara, zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija i mnogih drugih autentičnih specijaliteta.

Kupovina na pijaci „Banjica” od ovog proleća postala je komfornija zahvaljujući novoizgrađenom parking-prostoru sa 64 mesta, smeštenom uz samu pijacu.

Organizacijom „Karavana zimnice”, JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da brine o potrebama savremenog potrošača i da predstavlja važnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda. „Karavani zimnice” se organizuju svakog vikenda na drugoj pijaci u sastavu preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica od lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Autor: Dalibor Stankov