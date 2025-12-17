AKTUELNO

Beograd

Karavan zimnice stiže na Banjicu: Ajvar, pekmez, rakija i domaći specijaliteti ovog vikenda!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na pijaci „Banjica” ovog vikenda, 20. i 21. decembra, održaće se popularni „Karavan zimnice”, gde će posetioci moći da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda pripremljenih po tradicionalnim receptima.

JKP „Beogradske pijace” saopštava da će se pijačni „Karavan zimnice” održati u subotu i nedelju, 20. i 21. decembra, na pijaci „Banjica”.

Posetioci će, pored svežeg voća i povrća, imati priliku da pazare domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. U raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica naći će se širok asortiman ajvara, zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija i mnogih drugih autentičnih specijaliteta.

Kupovina na pijaci „Banjica” od ovog proleća postala je komfornija zahvaljujući novoizgrađenom parking-prostoru sa 64 mesta, smeštenom uz samu pijacu.

Organizacijom „Karavana zimnice”, JKP „Beogradske pijace” već punu deceniju pokazuje da brine o potrebama savremenog potrošača i da predstavlja važnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda. „Karavani zimnice” se organizuju svakog vikenda na drugoj pijaci u sastavu preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica od lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Autor: Dalibor Stankov

#Ajvar

#Beograd

#Beogradske pijace

#Rakija

#domaći proizvodi

#karavan zimnice

#pekmez

#pijaca Banjica

#tradicionalna receptura

POVEZANE VESTI

Društvo

TRADICIJA NA KAŠIKU! Hiljade posetilaca na Festivalu zimnice – probajte najbolje iz Srbije!

Društvo

SLANINA IZ RAJA IZAŠLA - SAVRŠEN SPOJ MIRISA I UKUSA KOJEM NE MOŽETE DA ODOLITE! Pink.rs na kačarevskoj Slaninijadi koja oduševljava gurmane i ljubite

Društvo

Počeo Festival zimnice u Koceljevi: Ajvar najprodavaniji proizvod

Beograd

Prolećni bazar na pijaci 'Stari Merkator' ovog vikenda u Beogradu

Društvo

STIŽE HLADNI FRONT, TEMPERATURA PADA NA NULA STEPENI Evo kada tačno sa 20 stepeni prelazimo na smrzavanje i gde će za vikend biti SNEGA

Politika

ŽIVELA SRBIJA! VOJNA PARADA POČINJE U 11 SATI: Za posetioce se kapije otvaraju u 8.30, ulaz besplatan i to na OVE 2 LOKACIJE