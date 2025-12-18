AKTUELNO

Beograd

Generalštab – otvorena rana i propuštena prilika u srcu Beograda

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Zgrada Generalštaba u Nemanjinoj ulici već godinama stoji u stanju koje ne priliči ni njenoj lokaciji, ni njenom značaju, ni gradu u kojem se nalazi.

U samom srcu Beograda, na jednoj od najreprezentativnijih saobraćajnica, nalazi se objekat koji je nekada predstavljao vrhunsko dostignuće domaće arhitekture, a danas je pre svega – neiskorišćen prostor i vizuelno opterećenje urbanog pejzaža.

Foto: Privatna arhiva

Generalštab, delo arhitekte Nikole Dobrovića, imao je potencijal da, nakon oštećenja iz 1999. godine, bude temeljito renoviran i prilagođen novim potrebama.

Foto: Privatna arhiva

Umesto da decenijama stoji kao ruševina, objekat je mogao da dobije novu namenu - uz očuvanje arhitektonske vrednosti i istorijskog konteksta.

Foto: Privatna arhiva

U mnogim evropskim gradovima, objekti sa teškim istorijskim nasleđem prolazili su kroz proces obnove i prenamene, čime su postali funkcionalni delovi grada, ali i svedoci prošlosti. Sličan pristup mogao je biti primenjen i u ovom slučaju.

Foto: Privatna arhiva

Renoviran i planski osmišljen Generalštab ne samo da bi uklonio ruševinu iz centra grada, već bi otvorio prostor za nove sadržaje, radna mesta i ekonomski razvoj.

Foto: Privatna arhiva

Danas, dok Generalštab i dalje stoji nedovršen i zapušten, jasno je da problem nije u njegovoj istoriji, već u činjenici da potencijal tog prostora ostaje neiskorišćen.

Foto: Privatna arhiva

Obnova i prodaja, uz jasno definisane uslove i poštovanje arhitektonske vrednosti, jedino je rešenje koje bi koristilo i gradu i njegovim građanima.

Foto: Privatna arhiva

Generalštab ne mora da bude ruševina da bi imao značenje. Naprotiv – obnovljen i stavljen u funkciju, mogao bi da postane primer kako se prošlost integriše u budućnost Beograda.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Generalštab

#NATO

#Politika

#Prodaja

#bombardovanje

POVEZANE VESTI

Zadruga

GNEV ISPLIVAVA NA POVRŠINU! Matora zaurlala na Anitu iz petnih ŽILA, opet počela da iznosi detalje iz njihovog odnosa, Stanojlovićeva je ODUVALA! (VID

Hronika

EKSPLODIRAO JE!? Vatra izbila u zgradi u centru Kikinde, vatrogasci na licu mesta gase požar

Beograd

RADNIK GRADSKE ČISTOĆE RASPAMETIO SRBIJU! Plesao pored kontejnera i osvojio internet – "Brate, pogrešio si profesiju!" (VIDEO)

Društvo

Mnogi vernici greše! Ako želite da se pričestite nakon Božićnog posta, ovo morate da uradite

Zadruga

Ukrale ste mi 100.000 evra, dokazano: Bebica urnisao Luku i Aneli, Asmin raspravom s Ahmićevom izazvao MUK u kući (VIDEO)

Hronika

LEKARI IM SE I DALJE BORE ZA ŽIVOT: Poznati detalji o troje mladih koji su nakon tragedije u Novom Sadu smešteni u bolnicu, oglasila se direktorka Kli