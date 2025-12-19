Na dnevnom redu Skupštine grada budžet za 2026. godinu: Evo za kad je zakazana sednica

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za ponedeljak, 22. decembar sednicu Skupštine grada, a na dnevnom redu biće Predlog odluke o budžetu Beograda za 2026. godinu.

Na dnevnom redu je i set finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Pred odbornicima će se naći i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu, te rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja više komunalnih i javnih komunalnih preduzeća.

Autor: S.M.