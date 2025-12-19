AKTUELNO

Beograd

Na dnevnom redu Skupštine grada budžet za 2026. godinu: Evo za kad je zakazana sednica

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Beoinfo ||

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za ponedeljak, 22. decembar sednicu Skupštine grada, a na dnevnom redu biće Predlog odluke o budžetu Beograda za 2026. godinu.

Na dnevnom redu je i set finansijskih odluka, među kojima su Predlog odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština, izmene i dopune Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Pred odbornicima će se naći i Predlog programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta za narednu godinu, te rešenja za davanje saglasnosti na programe poslovanja više komunalnih i javnih komunalnih preduzeća.

Autor: S.M.

#Beograd

#Budžet

#Skupština Grada

#odbornici

#sednica

POVEZANE VESTI

Beograd

Sednica Skupštine grada Beograda u četvrtak, evo šta je sve na dnevnom redu

Beograd

Zakazana sednica Skupštine grada Beograda na dnevnom redu javni prevoz, taksi usluge i spomenik kralju Aleksandru

Politika

Danas konstitutivna sednica Skupštine grada - Evo šta je sve na dnevnom redu

Politika

NIKODIJEVIĆ ZAKAZAO TREĆU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA ZA 1. JUL: Odbornici će odlučivati o budžetu za 2024.

Beograd

Sednica Skupštine Beograda u četvrtak: Budžet, porezi, javni prevoz i saradnja sa Moskvom i Taškentom!

Beograd

U ponedeljak izbor gradonačelnika: Nikola Nikodijević zakazao drugu sednicu Skupštine grada Beograda