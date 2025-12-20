AKTUELNO

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA OSTAĆE BEZ VODE: Obezbeđene cisterne, suve česme od 9 do 18 sati

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Zemun, u utorak, 23. decembra od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Širokom putu, Vojvode Novaka, kao i u svim njihovim pripadajućim ulicama, najavljeno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na adresi www.bvk.rs.

Autor: D.Bošković

#18 sati

#Beograd

#Cisterna

#suva cesma

POVEZANE VESTI

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA DANAS PRIVREMENO OSTAJE BEZ VODE: Pogledajte detaljan spisak adresa

Beograd

DELOVI VRAČARA I ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Česme suve od 8 do 18 sati

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA DANAS BEZ VODE SKORO CEO DAN: Slavine suve od 8 sati, spremite zalihe

Beograd

DANAS BEZ VODE CENTRALNA BEOGRADSKA OPŠTINA: Česme suve od ujutru do 18 sati

Beograd

Hitno obaveštenje Vodovoda: Dve beogradske opštine biće bez vode i do 16 sati

Beograd

Bez vode sutra delovi Novog Beograda i Barajeva